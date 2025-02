O estado de saúde do Papa Francisco acabou por se deteriorar nas últimas horas.

Segundo a SIC, o Vaticano terá reconhecido na mais recente atualização sobre o internamento do sumo pontífice que este “está mais doente do que ontem”.

O Papa Francisco está em estado crítico e com prognóstico reservado, na sequência de uma crise respiratória asmática que obrigou a grandes fluxos de oxigénio, anunciou hoje o Vaticano.

De acordo com informação citada pela agência de notícias Associated Press (AP), o Papa recebeu também transfusões de sangue devido a um problema associado a anemia e encontra-se com mais dores do que na sexta-feira.

“O Santo Padre continua desperto e passou o dia numa cadeira, apesar de ter mais dores do que ontem [sexta-feira]; neste momento o prognóstico é reservado”, lê-se no comunicado que está a ser divulgado pelas agências internacionais de notícias.