A presidente da Assembleia Regional da Madeira afirmou, esta tarde, na sessão de encerramento do Congresso que comemorou os 100 anos da chegada à Madeira das Irmãs da Apresentação de Maria, que o trabalho realizado no último século foi “profundamente transformador”.

“Celebrar o centenário da presença das Irmãs da Apresentação de Maria na nossa Região é acima de tudo reconhecer um trabalho continuado, discreto firme e profundamente transformador”, disse Rubina Leal.

Quando em 1925 chegaram à Madeira, as irmãs “traziam consigo mais do que uma comissão espiritual”, disse Rubina Leal, lembrando o “compromisso com a educação, com a formação das crianças e jovens, com o desenvolvimento humano e social”, sobretudo dos mais pobres.

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira expressou a gratidão às Irmãs da Apresentação de Maria pela “entrega, espírito de missão, coragem e visão de futuro” que marcou a ação ao longo de um século, agradecendo também aos mais de 400 participantes, de 23 países e dos 4 continentes, pela presença no Funchal.