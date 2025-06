O PS-Madeira emitiu uma nota em que manifesta o seu “mais profundo pesar” pelo falecimento do padre Martins Júnior.

“Nascido a 16 de novembro de 1938 e pároco da Ribeira Seca desde 1969, Martins Júnior afirmou-se como uma figura carismática e homem de causas, símbolo de resiliência e de luta pela afirmação dos valores democráticos”, pode ler-se numa nota assinada por Paulo Cafôfo.

O líder socialista enaltece não só o homem de fé, mas, acima de tudo, o defensor da justiça social, da cultura, da liberdade e do empoderamento do povo. “Mesmo com custos a nível pessoal e como sacerdote, nunca se calou perante as injustiças. A sua voz incómoda para o poder fez dele um símbolo de esperança e uma figura amplamente admirada”, salienta.

O seu percurso acaba por ser indissociável da história política e social da Região, tendo dado um importante contributo para a afirmação de uma Madeira mais justa, mais democrática e mais solidária, afirmando-se como um exemplo de coragem, compromisso e coerência.

Além do enorme legado que deixa pela sua entrega à defesa dos mais desfavorecidos, da liberdade, da dignidade e da verdade, Paulo Cafôfo, lembra ainda que Martins Júnior se destacou igualmente na política, tendo sido presidente da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Machico e deputado à Assembleia Legislativa da Madeira.

O seu percurso inspirador e a entrega à causa publica levaram a que tenha sido condecorado com o grau de Comendador, por Presidente Mário Soares, em 1995.

“Aos seus familiares e amigos, o PS-Madeira endereça as mais sentidas condolências”, conclui a mesma nota.