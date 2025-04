Paróquia de Santo Amaro estreia urna nas cerimónias da Semana Santa

A igreja de Santo Amaro vai estrear hoje urna, para a colocação do Santíssimo Sacramento, mandada fazer a um mestre carpinteiro, como forma de assinalar, nesta Semana Santa, a celebração dos 25 da dedicação e sagração da paróquia.

A urna é uma alfaia religiosa utilizada nas cerimónias de hoje e de amanhã, como recetáculo do Santíssimo Sacramento. Durante a missa, hoje, Quinta-feira da Santa, são consagradas as hóstias a utilizar amanhã, Sexta-feira Santa, uma vez que neste dia, não há celebração eucarística.

Foi inicialmente elaborada pelo mestre carpinteiro Heliodoro Ferreira e na fase final teve a intervenção do mestre entalhador Luís Filipe Freitas França.

Hoje, às 20h00, realiza-se a celebração da Ceia do Senhor e até às 23h00, os fiéis terão a oportunidade de adorar o Senhor Sacramentado, no trono preparado com a urna recém elaborada.

A paróquia lançou um convite à participação nas cerimónias.