O Papa Francisco continua a apresentar melhorias no seu estado de saúde e esta manhã, de acordo com a comunicação da sala de imprensa do Vaticano, o Sumo Pontífice “não recebeu visitas para se dedicar à oração e aos exercícios espirituais no Vaticano”.

O Vaticano informa ainda que o Papa prosseguiu hoje com os tratamentos prescritos, sendo que “durante o dia continuou a receber oxigenação de alto fluxo por meio de cânulas nasais”.

A informação refere que a condição de saúde do líder da Igreja Católica está estável e “com uma leve melhora”. No entanto, adverte, “embora o prognóstico tenha sido desfeito, para os médicos o quadro clínico continua complexo”.

Fontes do Vaticano avançaram ao final da manhã desta terça-feira que o Papa Francisco estava bem disposto, também porque se está a sentir melhor e consegue falar com as pessoas que o rodeiam no hospital Gemelli de Roma.

Antes, o gabinete de imprensa disse que o pontífice tinha passado mais uma “noite descansada” no hospital Gemelli de Roma.

De acordo com o último boletim de saúde publicado na noite de segunda-feira, “as melhorias registadas nos dias anteriores foram ainda mais consolidadas, conforme confirmado pelos exames de sangue [...] e pela boa resposta ao tratamento”.

Embora o prognóstico já não seja reservado, os médicos estimam que o pontífice argentino, de 88 anos, terá de ficar no hospital por “mais alguns dias”.