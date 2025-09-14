Papa Leão XIV critica perda de multilateralismo da ONU e ganância dos mais ricos

O Papa Leão XIV deixou críticas à Organização das Nações Unidas (ONU) e às crescentes diferenças entre ricos e pobres, promovidas pelas grandes empresas, na primeira entrevista concedida desde que foi nomeado
No dia em que o Papa Leão XIV celebra 70 anos, o jornal norte-americano ‘Crux’ e o jornal peruano ‘El Comercio’ divulgaram excertos da primeira entrevista ao pontífice.
“Infelizmente, parece reconhecer-se que as Nações Unidas, pelo menos neste momento, perderam a sua capacidade para o multilateralismo” em situações de crise que obrigam ao diálogo, considerou Leão XIV, acrescentando que estes são “tempos em que a polarização parece ser uma das palavras do dia, mas isso não está a ajudar ninguém”.
Em relação à guerra que se vive na Ucrânia, e qual a possibilidade de ser o Vaticano a mediar as conversas entre Kiev e Moscovo, o Papa Leão XIV adiantou que “não é muito realista” olhar para a Santa Sé como uma figura de mediação, mas antes como defensor da paz.
O Papa Leão XIV disse estar “muito consciente das implicações de considerar o Vaticano como um mediador” e recordou as vezes em que o Vaticano se ofereceu para sediar reuniões de negociações entre a Rússia e a Ucrânia - quer no Vaticano, quer noutra propriedade da Igreja.
“A Santa Sé, desde que começou a guerra, tem-se esforçado muito para manter uma posição verdadeiramente neutra”, admitiu, sublinhando que “diferentes atores têm de pressionar o suficiente para que as partes em guerra digam: ‘já chega, vamos encontrar outra forma de resolver as nossas diferenças’”.
Fazendo referência às “mortes inúteis de ambos os lados” - quer no conflito na Ucrânia, quer noutros -, o Papa Leão XIV disse acreditar “que as pessoas devem de alguma forma ser despertadas para dizer que existe outra via para resolver a questão”.
Além dos conflitos que o mundo atravessa, a entrevista tocou também noutros assuntos, como a distribuição de riqueza a nível mundial, com Leão XIV a sublinhar “o crescente abismo entre a renda da classe trabalhadora e a dos ricos”.
“CEOs que há 60 anos talvez ganhassem mais quatro a seis vezes do que os trabalhadores, segundo os últimos dados que vi, ganham agora 6.600 vezes mais do que um trabalhador médio”, afirmou.
Para exemplificar estas diferenças, o Papa utilizou o caso de Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, que “será o primeiro trilionário do mundo”.
“Se esta é a única coisa que tem valor, então temos um grande problema”, acrescentou na entrevista, citada pelo ‘site’ oficial de notícias do Vaticano, Vatican News.
O Papa Leão XIV celebra hoje 70 anos, e agradeceu, na oração dominical do Angelus, no Vaticano, as felicitações e as orações dos fiéis.
“Meus queridos, parece que sabem que hoje completo 70 anos”, disse Leão XIV, a partir da janela do Palácio Apostólico, vendo várias faixas dos fiéis que estavam na praça de São Pedro com mensagens de feliz aniversário.
O Marítimo empatou hoje 1-1 na receção ao líder Vizela, em jogo da 5.ª jornada da II Liga de futebol que foi disputado nos Barreiros.
Do mês de setembro diz-se que é um mês de recomeços, de início de novo ciclo. Para muitos é como se de um novo ano se tratasse. Fazem-se planos, definem-se...
A Integração Europeia arrancou com base num projeto de paz e estabilidade, mas rapidamente se tornou um dos motores de desenvolvimento socioeconómico nos...
Os ciclos eleitorais em tempo normal têm o mérito de fazer mexer com o eleitorado. Obrigam a fazer balanços, a comparar promessas, a ler programas. No...
Se uma astróloga me definisse a partir do meu nascimento, diria que nasci em Portugal Continental, mas com “ascendente na Madeira”. Há lugares que o corpo...
Se cada mês fosse uma biblioteca, setembro teria prateleiras de madeira ainda com cheiro a sol, mas já com a promessa do frio a assentar nos cantos. Haveria...
DO FIM AO INFINITO
Sem saber porquê, talvez pela solidão da viagem, ele aceitou o convite da mulher para se sentar à mesa com o seu grupo de amigos. Pegou no copo e arrastou...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
O vídeo – 1.ª parte: um homem bate suavemente à porta de uma casa onde estão a ex-mulher e o filho de nove anos. Passa das quatro da madrugada. Não sabemos...
O fim do verão está aí à porta, encerrando um ciclo conturbado no contexto nacional, marcado por uma sequência de mega incêndios acompanhados de atos políticos...
Foi ainda durante a segunda guerra mundial que George Orwell escreveu e publicou o que viria a ser considerado um dos maiores romances do século XX. Uma...
Céu geralmente muito nublado. Aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas....
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
Mais de 100.000 manifestantes pró-palestinianos concentraram-se hoje em Madrid, obrigando os organizadores a cancelar a última etapa da Volta a Espanha,...
O Reino Unido vai receber nas “próximas semanas” um grupo de crianças gravemente doentes da Faixa de Gaza para receberem cuidados médicos, disse hoje...
O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita acusou hoje o primeiro-ministro Pedro Sánchez de ser “uma vergonha para Espanha”, depois de a última etapa...
Duas pessoas foram hoje detidas após os incidentes que fizeram cancelar a 21.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, que culminaria num circuito em Madrid...
O Papa Leão XIV homenageou hoje centenas de cristãos que foram mortos no século XXI, elogiando a coragem e lamentando o crescimento do número de vítimas...
A candidatura da coligação PSD/CDS, liderada por Jorge Santos, foi apresentada hoje, na Ribeira Brava, em ambiente de festa, perante uma multidão de apoiantes....
O Dia da Freguesia de Gaula, assinalado hoje, integrou uma vez mais a Festa da Amora e da Doçaria Tradicional, e contou com a presença do secretário regional...
Paula Cabaço, presidente da APRAM, regressou do Seatrade Europe 2025, a maior feira europeia do setor dos cruzeiros, com boas perspetivas para a Madeira....
Portugal conquistou uma medalha de ouro e três de prata nas XVIII Olimpíadas Ibero-Americanas de Biologia, realizadas na Colômbia, anunciou hoje a Ordem...
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, saudou hoje os jovens portugueses que conquistaram medalhas no Campeonato Europeu das Profissões, que decorreu na...