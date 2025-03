O Papa Francisco tem vindo a registar ligeiras melhorias de dia para dia e, de acordo com o Vaticano, apesar da sua idade avançada e da sua fragilidade, Francisco está a dar uma “boa resposta” ao tratamento para a pneumonia bilateral. Assim sendo, os médicos determinaram que o prognóstico do Sumo Pontífice já não é reservado.

Recorde-se que o líder da Igreja Católica, de 88 anos, está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde o passado dia 14 de fevereiro e passou três semanas longe dos olhos do mundo. A única vez que a voz papal se fez ouvir no exterior foi numa mensagem áudio em que agradecia aos fiéis que rezam pela recuperação do líder da Igreja Católica, todas as noites, na praça de São Pedro.