Papa defende casamento religioso em vez de uniões “passageiras e egoístas”

O Papa Leão XIV defendeu hoje o matrimónio cristão contra os modelos de união, “muitas vezes fugazes e egoístas”, que considera poderem fazer com que o modelo familiar pareça “ultrapassado e aborrecido”.

“Entre as vocações a que os homens e as mulheres são chamados por Deus, o matrimónio é uma das mais nobres e elevadas”, afirmou o pontífice, numa mensagem dirigida ao Bispo de Séez (França), a propósito do 10.º aniversário da canonização dos santos esposos Luís e Zélia Martin, pais de Santa Teresa de Ávila.

“Nestes tempos conturbados e desorientadores, em que tantos falsos contra modelos de união — muitas vezes fugazes, individualistas e egoístas — são apresentados aos jovens com frutos amargos e dececionantes, a família, tal como o Criador a concebeu, pode parecer ultrapassada e enfadonha”, alertou Leão XIV.

Em resposta, o Papa propôs o exemplo de Luís e Zélia Martin como “um modelo luminoso e entusiasta para as almas generosas que escolheram este caminho” e recordou que o casal foi o primeiro a ser canonizado como tal.

Leão XIV descreveu-os como um “casal exemplar” e um exemplo para aqueles que se empenham “neste caminho de fidelidade e fecundidade”.

“Este é, pois, o modelo de casal que a Santa Igreja apresenta aos jovens que desejam — talvez com hesitação — embarcar em tão bela aventura: um modelo de fidelidade e de atenção ao próximo, um modelo de fervor e perseverança na fé, de educação cristã dos filhos, de generosidade no exercício da caridade e da justiça social. Um modelo também de confiança perante a provação”, descreveu.

Sublinhando que os pais da santa carmelita viveram a sua fé “na vida ordinária, quotidiana”, o Papa descreveu-os como parte da “imensa multidão de santos da porta ao lado”, termo utilizado pelo falecido Papa Francisco.

Por fim, encorajou os cônjuges cristãos a “perseverarem corajosamente” na sua vocação, colocando Cristo no centro das suas decisões e mostrando aos filhos “o amor e a ternura sem limites” de Deus.