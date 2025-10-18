Papa defende casamento religioso em vez de uniões “passageiras e egoístas”

O Papa Leão XIV defendeu hoje o matrimónio cristão contra os modelos de união, “muitas vezes fugazes e egoístas”, que considera poderem fazer com que o modelo familiar pareça “ultrapassado e aborrecido”.
“Entre as vocações a que os homens e as mulheres são chamados por Deus, o matrimónio é uma das mais nobres e elevadas”, afirmou o pontífice, numa mensagem dirigida ao Bispo de Séez (França), a propósito do 10.º aniversário da canonização dos santos esposos Luís e Zélia Martin, pais de Santa Teresa de Ávila.
“Nestes tempos conturbados e desorientadores, em que tantos falsos contra modelos de união — muitas vezes fugazes, individualistas e egoístas — são apresentados aos jovens com frutos amargos e dececionantes, a família, tal como o Criador a concebeu, pode parecer ultrapassada e enfadonha”, alertou Leão XIV.
Em resposta, o Papa propôs o exemplo de Luís e Zélia Martin como “um modelo luminoso e entusiasta para as almas generosas que escolheram este caminho” e recordou que o casal foi o primeiro a ser canonizado como tal.
Leão XIV descreveu-os como um “casal exemplar” e um exemplo para aqueles que se empenham “neste caminho de fidelidade e fecundidade”.
“Este é, pois, o modelo de casal que a Santa Igreja apresenta aos jovens que desejam — talvez com hesitação — embarcar em tão bela aventura: um modelo de fidelidade e de atenção ao próximo, um modelo de fervor e perseverança na fé, de educação cristã dos filhos, de generosidade no exercício da caridade e da justiça social. Um modelo também de confiança perante a provação”, descreveu.
Sublinhando que os pais da santa carmelita viveram a sua fé “na vida ordinária, quotidiana”, o Papa descreveu-os como parte da “imensa multidão de santos da porta ao lado”, termo utilizado pelo falecido Papa Francisco.
Por fim, encorajou os cônjuges cristãos a “perseverarem corajosamente” na sua vocação, colocando Cristo no centro das suas decisões e mostrando aos filhos “o amor e a ternura sem limites” de Deus.
A passagem fronteiriça de Rafah, entre Gaza e o Egito, permanecerá encerrada “até novas ordens”, anunciou hoje o Governo israelita, que condicionou a reabertura...
O Festival de Música Antiga do Funchal, MusAntiqFest 2025, arrancou ontem, dia 17 de outubro, no Museu Henrique e Francisco Franco, com o concerto inaugural...
Os bombeiros foram chamados, este sábado, para várias ocorrências relacionadas com incêndios, todas registadas no concelho do Funchal.
A primeira intervenção...
Um indivíduo estrangeiro foi, esta tarde, hospitalizado no Centro de Saúde da Ribeira Brava, após ter sentido um forte cansaço acumulado durante um percurso...
O Nacional garantiu este sábado a qualificação para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.
Esta tarde, na deslocação a Trás-os-Montes, os alvinegros venceram...
Dinarte Nóbrega venceu este sábado a Rampa do Santacruzense, antepenúltima prova a contar para o Troféu Regional de Rampas da AMAK.
O piloto do kartcross...
O momento aconteceu no final do discurso que Marcelo Rebelo de Sousa proferiu na sessão de abertura da conferência comemorativa dos 50 anos do IDL.
Um homem de 30 anos foi, na manhã deste sábado, socorrido no Funchal, após sofrer uma intoxicação provocada pelo consumo de estupefacientes.
Segundo apurou...
O conselho nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) admitiu hoje a realização de bloqueios caso não haja ação do Governo para responder às suas...
Em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, o Nacional está a vencer ao intervalo, por 3-0, em casa do Rebordelo, em Vinhais.
Os golos dos alvinegros...