Um padre católico foi raptado e assassinado esta semana no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, confirmou hoje a Associação Cristã da Nigéria (CAN, na sigla em inglês).

“É com profundo pesar que a Associação Cristã da Nigéria nos 19 estados do norte e no FCT [Território da Capital Federal, Abuja] lamenta o brutal rapto e assassínio do reverendo padre Sylvester Okechukwu, um dedicado servo de Deus e pastor do rebanho na Igreja Católica de Santa Maria na cidade de Kaura”, afirmou a organização num comunicado divulgado pelos órgãos de comunicação social (OCS) locais.

De acordo com os OCS nigerianos, Okechukwu foi raptado na noite de terça-feira e morto nas primeiras horas do dia seguinte, quarta-feira de cinzas.

“Este crime hediondo põe ainda mais em evidência a alarmante insegurança na nossa nação, especialmente no norte da Nigéria, onde cidadãos inocentes, incluindo membros do clero, são repetidamente visados, raptados e mortos com impunidade”, lamentou a CAN.

“Os ataques incessantes de elementos criminosos contra a Igreja e a sociedade em geral não podem continuar”, acrescentou.

Alguns estados da Nigéria, particularmente no centro e noroeste, estão a ser atacados incessantemente por grupos criminosos que cometem roubos em massa e raptos a troco de enormes resgates e cujos membros são por vezes rotulados de terroristas pelas autoridades.

Os ataques são recorrentes, apesar das repetidas promessas de acabar com a violência por parte do Governo nigeriano, que afirma frequentemente ter reforçado o destacamento das forças de segurança.

Esta insegurança é agravada, desde 2009, pela atividade do grupo terrorista Boko Haram no nordeste do país e, desde 2016, também pelo seu grupo dissidente, o Estado Islâmico na Província da África Ocidental.

Ambos os grupos procuram impor um Estado islâmico na Nigéria, um país com uma maioria muçulmana no norte e uma maioria cristã no sul.