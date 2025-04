Discursando perante uma praça cheia de São Pedro, com milhares de jovens por ocasião do Jubileu dos Adolescentes, e um dia depois do funeral de Francisco, o cardeal Pietro Parolin recordou que o Papa “foi testemunha luminosa de uma Igreja que se inclina com ternura perante os feridos e cura com o bálsamo da misericórdia”, lembrando ao mundo que “não pode haver paz sem o reconhecimento do outro, sem a atenção aos mais fracos”.

“E, por isso, somos chamados a comprometermo-nos em viver as nossas relações não já segundo critérios calculistas ou ofuscados pelo egoísmo, mas abrindo-nos ao diálogo com o outro, acolhendo quem encontramos no caminho e perdoando as suas fraquezas e os seus erros”, defendeu o cardeal, considerado um dos favoritos à sucessão de Francisco.