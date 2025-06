São muitos os fieis que, por esta altura, se concentram em frente à Igreja do Colégio, no Funchal, para a Festa do Corpo de Deus.

Os devotos aguardam pelo início das celebrações da solenidade, que serão presididas pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás. No local, destaca-se ainda a presença de conhecidas caras da sociedade madeirense, entre as quais Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional; Rubina Leal, presidente da ALRAM; Bruno Pereira, vice-presidente da Câmara do Funchal, e Ireneu Barreto, representante da República para a Madeira.