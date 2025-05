A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria recebeu, com especial simbolismo e espírito comunitário, a visita pascal do Espírito Santo, um dos momentos mais identitários das tradições populares madeirenses, enraizado na vida das comunidades locais.

A receção, ocorrida na manhã deste domingo, contou com a presença do presidente da Assembleia de Freguesia, Marsilio Aguiar, bem como do executivo da Junta, representado pelo presidente Pedro Araújo, pelo secretário Emanuel Vieira e pela tesoureira Luciana Gonçalves.

Durante a visita, o presidente da Junta destacou “a importância de preservar os costumes que unem as comunidades”, lembrando que, “sendo o Estado laico, tem o dever de apoiar manifestações culturais e populares que reforçam o sentimento de pertença e a coesão social”.

A visita pascal decorreu num ambiente de convívio e fraternidade, com a habitual bênção das instalações e dos presentes, e foi assinalada com a partilha de um pequeno-almoço oferecido pela Junta, gesto simples mas simbólico de hospitalidade.

Esta iniciativa, enquadrada no apoio da Junta a atividades e manifestações socioculturais, reflete o reconhecimento institucional da relevância do património imaterial da freguesia e da importância de garantir a sua continuidade junto das novas gerações.

Após a receção, os elementos do grupo pascal dividiram-se em cinco equipas e seguiram pelas ruas da freguesia, para visitar residências de moradores que recebem, com alegria, este momento, que é testemunho vivo do espírito de comunidade e da identidade local.