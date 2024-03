Terminou neste momento, na Igreja do Colégio, a bênção dos ramos.

O templo religioso encheu se de fiéis numa cerimonia em que os cânticos que se ouviam no exterior se confrontavam com o som da entrega de prémios de uma prova desportiva, no Largo do Município.

Prossegue a procissão dos Ramos entre a Igreja do Colégio e a Se do Funchal, onde o Bispo do Funchal preside à eucaristia.