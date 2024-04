Bom dia e bom fim de semana!

- Nos Canhas, Ponta do Sol, decorre a 18.ª Feira Regional da Cana-de -Açúcar e seus derivados, a partir das 9h30.

- Das 9h30 às 11h30, o Café Memória da Madeira Presencial tem como tema ‘Cuidar com Reiki’, com a representante na Madeira da Associação Portuguesa de Reiki e Terapeuta Filomena Watson. A iniciativa é aberta a toda a comunidade e é um projeto da Alzheimer Portugal.

- No Cais 8, Praça do Povo, a 7.ª Mostra de Frutos e Sabores subtropicais, com um programa variado de animação musical e de folclore, a partir das 10h00.

- Nos jardins do Garajau, das 10h00 às 18h00, a 1 edição do Caniço Local Market 2024.

- Entre as 10h00 e as 20h30, na promenade dos Reis Magos, Caniço, a III Feira do Livro de Santa Cruz. O programa é vasto, inclui apresentações de livros, teatro e música. Às 20h30, o concerto ilustrado por Ana Lua Caiano com Vanessa Câmara.

- Pelas 12h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o novo campo de futebol de formação do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, a partir das 15h00, o Arraial da Democracia, com Catarina Claro, Cristiana de Sousa e R Calcos.

- Às 16h30, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a vice-presidente da Assembleia, Rubina Leal, recebe os confrades que participam no XXIV Grande Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira.

- Pelas 18h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o artista madeirense Rigo23 inaugura a mostra ‘Programa Espacial Autónomo Intergalátctico’.

- As obras de requalificação do Complexo Habitacional de Santo Amaro IV, na freguesia de Santo António, recebem, às 18h00, a visita da presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra.

- O Centro de Congressos da Madeira acolhe, às 20h30, o XI Encan Tunas.

- Às 21h00, no auditório Centro Cultural e de Investigação do Funchal, os Fatum fazem um ‘Tributo ao Fado, Tributo à Liberdade’.