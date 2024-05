PAN quer mais apoios a causa animal

A candidatura do PAN Madeira defendeu hoje mais apoios para a causa animal de forma a que possam ser garantidos os mecanismos e instrumentos necessários para a criação de mais e melhores respostas por parte da comunidade.

Segundo a candidatura liderada por Mónica Freitas, a Região precisa de um “programa de vacinação e esterilização gratuita; o desenvolvimento de um censo regional sobre os animais errantes; sensibilização nas escolas e junto das entidades: e maior influência e apoio para que os Municípios criem centros de recolha animal e que consagrem a figura do veterinário/a municipal”.

Em comunicado de imprensa, o partido “defende ainda o reconhecimento do Estatuto da Família de Acolhimento Temporária com um leque de benesses a nível laboral, de acessos e facilidades várias que compensem as famílias que se disponibilizem a acolher temporariamente e de forma responsável os animais”.

“É também fundamental haver mais legislação, sobretudo no que diz respeito à negligência e à regulamentação dos animais para determinados fins como a mendicância. Há que responsabilizar as pessoas pelos seus atos, de modo, a prevenirmos estas situações e garantir os direitos dos animais”, lê-se no mesmo comunicado.

O PAN visitou hoje o canil Vasco Gil, no sentido de acompanhar as obras de remodelação que estão a ser executadas no sentido de melhorar as condições dos animais e das pessoas que lá trabalham.

“É inegável o esforço e dedicação dos/as trabalhadores/as e Voluntários/as, que lidam diariamente com situações de abandono, maus-tratos e de animais que necessitam de abrigo, cuidados de saúde e de atenção”, refere-se na nota.