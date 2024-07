A Associação Casa do Voluntário está a promover um ‘Piquenique Intergeracional’, esta manhã, no Jardim da Quinta Magnólia, para assinalar o Dia dos Avós.

Com o intuito de “tirar os idosos de casa e dos lares”, a instituição volta a aproveitar a efeméride que tem lugar amanhã para estreitar os laços entre netos e avós. No total, são cerca de 130 pessoas a participar no piquenique, que inclui várias atividades, entre as quais uma experiência de yoga que decorre neste momento.

Helena Correia, presidente da Casa do Voluntário, explica ao JM que a ideia deste ano surgiu com o objectivo de recordar os piqueniques do passado, em que havia uma interação entre netos e avós.

Além de netos das utentes, estão no recinto crianças do projeto Academia do Jovem Ativo. “Sabemos que existe uma ligação em casa das crianças com os avós, mas é importante haver também nas atividades”, enfatiza Helena Correia.