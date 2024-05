Se for eleito Presidente do Governo nas Eleições Regionais do próximo dia 26 de maio, Miguel Albuquerque irá concretizar a Via Expresso entre a Ponta do Sol e os Canhas, para benefício de todo o concelho e, em particular, da mobilidade dos cidadãos residentes naquela freguesia. Um compromisso assumido, hoje, pelo Líder dos Social-Democratas, numa visita ao local, onde fez questão de sublinhar a importância desta obra para o futuro, garantindo a sua execução nos próximos quatro anos.

“Julgamos que esta nova Via virá garantir a mobilidade dos cidadãos da Ponta do Sol, em particular dos cidadãos residentes nos Canhas, assim como irá garantir a expansão e a dinâmica económica e social desta freguesia e, igualmente, que os residentes nos Canhas vejam salvaguardado o seu direito à mobilidade”, disse, frisando que é através deste tipo de apostas que se criam condições, na Região, de maior desenvolvimento económico, assim como de atração e fixação de novos investimentos, neste caso tanto na freguesia dos Canhas quanto no concelho, entendido no seu todo.

Miguel Albuquerque que, a este propósito, lembrou que esta tem sido, precisamente, a estratégia seguida pela sua Governação – a de garantir o desenvolvimento em todos os concelhos da Região – numa oportunidade em que lembrou, a título de exemplo, a Via Expresso até à Ponta do Pargo, assim como as ligações até São Jorge e Arco de São Jorge.

“Neste momento, esta via é prioritária e nós não somos pessoas de conversa fiada, porque aquilo que nós apresentamos, concretizamos”, sublinhou, deixando claro que, se vencer as Eleições Regionais de 26 de maio, esta será uma das obras a executar pelo seu Governo.

Uma obra que, conforme explicou, será estabelecida entre o Vale da Ribeira da Ponta do Sol, mais acima das instalações da GESBA e a Estrada Regional 222 nos Canhas, com uma extensão total de quatro mil metros.