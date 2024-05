Cerca de 1300 figurantes, de quase todas as instituições e associações do concelho de Machico, vão participar no Mercado Quinhentista, que vai decorrer nos dias 7,8 e 9 de junho.

A animação será constante, contando com a presença de 50 grupos, que mobilizam seis centenas de artistas. De fora da Madeira, virão seis grupos profissionais de música e teatro e um de Itália.

Com abertura, nos três dias, às 16h00, o mercado é marcado por pontos altos, em que se destaca, no primeiro dia, o espetáculo pirotécnico ‘Fogo da Purificação’, integrado no Festival do Atlântico.

O sempre aguardado ‘Desembarque e Cortejo do Fogo’ realiza-se no dia 8, às 16h30. Neste dia, destaque também para o espetáculo pirotécnico de fogo preso, às 23h30. Dia 9, domingo, véspera do feriado do Dia de Portugal, terá lugar, às 22h00, o espetáculo ‘Fachos à borda mar’.

‘Machiquo, chão de fogo’ é o tema geral do Mercado Quinhentista, um evento, organizado pela Escola Básica e Secundária de Machico, que vai na 17.ª edição. O fogo, como elemento em destaque, justificou a apresentação no Pico do Facho, onde, no passado eram feitas fogueiras de grandes dimensões como aviso para a aproximação de navios inimigos.

Pelo número de participantes e pelo programa delineado, perspetiva-se mais uma forte atração de visitantes, locais e turistas, à cidade de Machico nos referidos três dias.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal e do Governo Regional, através das secretarias regionais da Educação e do Turismo e Cultura, entre outros apoios de entidades privadas que se associam ao projeto.