Bom dia!

A Administração dos Portos da Madeira assinou em 2021 um contrato-programa para um investimento superior a oito milhões de euros a concluir em três anos. Mas o calendário foi alterado e atirou para 2026 a conclusão dos trabalhos previstos para 2023.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. A Praia que já teve de tudo e continua Formosa. Parques de diversões, tanques de combustíveis, campo de futebol e até uma praça de touros. A Praia Formosa teve uso muito diversificado ao longo das últimas décadas.

Saiba ainda que frio regressa este fim de semana, que Ribeira Brava e Santa Cruz dão palco às artes e que as Ocorrências destacam um morto, duas quedas e um fogo.

Mais carros na via rápida é outro assunto de relevo. Estatísticas confirmam crescimento no primeiro trimestre deste ano. Já na prevenção, acidentes de trabalho com menor gravidade. Os dados mais recentes apontam para uma diminuição da sinistralidade em contexto laboral.

Leitura obrigatória para um novo investimento. Colégio Missionário vai ter lar. Nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas terá 40 camas.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje.

Bom dia e bom fim de semana.