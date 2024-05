Bom dia!

- Pelas 8h45, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, vai realizar-se a sessão de abertura das comemorações alusivas ao Dia Internacional do Enfermeiro.

- Às 10h00, no Jardim do Solar do Ribeirinho, a sessão comemorativa do Dia do Município de Machico.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe, às 10h00, na Quinta Vigia, a Federação de Bombeiros da Madeira.

- Pelas 12h00, a sessão de encerramento das comemorações do Dia Nacional da Segurança Social, na Rua das Hortas.

- A conferência ‘Mulheres no Futebol - Perspetivas de Carreira no Treino e na Gestão’ tem início às 14h00, nas instalações da Universidade da Madeira, especificamente no edifício da Penteada, Sala do Senado (piso -2).

- Arranca às 17h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, a inauguração da Livraria Parlamento Madeira e a apresentação do livro síntese de toda a XII legislatura, intitulado justamente ‘XII Legislatura (2019-2023): um Novo Parlamento para um Tempo Novo’, no Espaço IDEIA.

- Às 17h00, a inauguração da exposição ‘O Mundo começa aqui!, no Monte Palace, na freguesia do Monte.

- A Quinta da Pinheira, no Estreito da Câmara de Lobos, vai acolher, às 19h00, a apresentação do I Anuário das Freguesias.