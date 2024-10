A Diocese do Funchal assinala, esta tarde, os 100 anos do nascimento de D. Francisco Santana, que foi bispo do Funchal entre 1974 e 1982.

O bispo diocesano, D. Nuno Brás, vai presidir à missa solene na igreja da Sé, às 17h30. Ainda, para assinalar a data, pelas 19h00, no Museu de Arte Sacra do Funchal, haverá uma mesa-redonda com o cónego João Francisco Dias; Alberto João Jardim e João Henrique Silva com moderação de Graça Alves. A iniciativa é de entrada livre.

D. Francisco Santana foi o 30.º bispo da Diocese do Funchal, nasceu em Lisboa, a 11 de outubro de 1924. Tendo sido nomeado para a Diocese do Funchal a 16 de março de 1974. A entrada solene na Sé, ocorreu a 12 de maio de 1974. Faleceu no Funchal, no dia 5 de março de 1982.

”Ter fé é estar seguro em Deus. Cristo é, de facto, a nossa esperança, a nossa firmeza, a nossa fé”, frase de D. Francisco Santana, que a igreja madeirense destaca na informação do programa celebrativo desta data.