O Papa Francisco mantém-se estável e está a melhorar gradualmente, mas o Vaticano anunciou hoje que ainda vai precisar de permanecer no hospital por um período indeterminado.

Depois de 72 horas sem relatório médico, o Vaticano emitiu hoje um breve comunicado a explicar que “o estado clínico do Santo Padre se mantém estável, confirmando o notável progresso que fez na última semana”.

O Vaticano referiu ainda que “a oxigenoterapia de alto fluxo continua, reduzindo progressivamente a necessidade de ventilação mecânica não invasiva durante a noite”.

No entanto, a nota acrescenta que “o Santo Padre necessita ainda de tratamento hospitalar, fisioterapia motora e respiratória”.

O pontífice passou o dia a fazer fisioterapia aos músculos e ao sistema respiratório, fez alguns exercícios ligeiros e passou algum tempo em oração, segundo fontes do Vaticano.

Perante a “estabilidade” do estado do Papa, os médicos decidiram anunciar as suas descobertas após vários dias, quando poderão fornecer mais detalhes, pelo que outro relatório médico não chegará antes de terça ou quarta-feira.

O Papa Francisco assinalou este sábado o seu 30.º dia no Hospital Gemelli, em Roma, por pneumonia bilateral.

Francisco, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral e a outros problemas respiratórios.

Depois de ter passado por várias crises complicadas, o Papa está a apresentar melhorias e a responder bem à terapêutica.