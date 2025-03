Estado de saúde do Papa permanece estável

O Papa Francisco voltou a passar a noite de forma tranquila, indicou hoje o gabinete de imprensa do Vaticano, depois de ter confirmado uma melhoria do estado de saúde no dia em que se assinalaram 12 anos do pontificado.

O último boletim médico, divulgado na quarta-feira, referia que uma radiografia ao tórax efetuada nos últimos dias confirmava uma melhoria da pneumonia bilateral e que o estado clínico do Papa, dentro da complexidade do quadro global, permanecia estável.

O pontífice argentino, de 88 anos, está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, devido a uma pneumonia bilateral e a outros problemas respiratórios.

Após várias crises, Francisco melhorou várias vezes.

Segundo o Vaticano, os dias do Papa são passados a fazer fisioterapia respiratória e motora e a receber elevados fluxos de oxigénio com cânulas nasais, substituídos à noite por ventilação mecânica não invasiva, com máscara.