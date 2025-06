“A Diocese do Funchal felicita, com grande alegria, o Padre Nélio Pita pela sua nomeação episcopal para Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga, tornada hoje pública, desejando-lhe, desde já, as maiores felicidades para o seu ministério episcopal ao serviço da Igreja”.

A mensagem da Diocese inclui um agradecimento ao Santo Padre, o Papa Leão, “por nomear um sacerdote madeirense; é uma alegria e um orgulho para todos nós madeirenses. Um bispo é sempre um grande dom de Deus para a Igreja”-

O Padre Nélio Pereira Pita, sacerdote Vicentino, nasceu a 11 de outubro de 1973 no Estreito de Câmara de Lobos, Madeira. Foi ordenado sacerdote a 29 de julho de 2000 e é sacerdote Vicentino, da Congregação da Missão.

“A Diocese do Funchal, unida às suas intenções, pede a Nossa Senhora do Monte e a São Tiago Menor uma grande proteção e promete rezar pelos bons frutos do seu Ministério Episcopal”.

O Padre Nélio Pereira Pita licenciado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa; licenciado em Teologia Espiritual na Universidade Pontifícia de Comillas, em Madrid, e tem o Mestrado em Psicologia Clínica no Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa. Foi diretor do Seminário Maior da sua Província, Pároco de São Tomás de Aquino em Lisboa, Visitador Provincial entre outras nomeações. Desde 2022, era Assistente Geral da Congregação da Missão.