Há novas nomeações diocesanas no Funchal. Segundo uma nota colocada, hoje, no site da Diocese, consta a lista das nomeações pastorais para o próximo ano 2025-2026.

Há quatro alterações em igual número de paróquias e três referências a funções de Diácono. Da lista enviada pela Diocese, a alteração mais surpreendente será a licença sabática, por um ano, do padre Abraão Marcos.

O ainda pároco do Faial e de São Roque do Faial faz interregno no seu ministério sacerdotal. Para estas duas paróquias, vai o padre Paulo Jorge Catanho Silva.

“O padre Abraão Maria Vieira de Marcos é dispensado do serviço paroquial para um tempo sabático, devendo ficar de novo disponível para o serviço da diocese a partir de 1 de setembro de 2026”, destaca a Diocese.

“A não ser que outra coisa seja determinada, os Párocos e Diretores de serviços que serão substituídos pelos agora nomeados cessam as suas funções apenas no momento de tomada de posse destes últimos. A posse terá lugar em data a combinar com o Reverendo Vigário Geral, alerta a Diocese numa nota assinada por D. Nuno Brás.

Eis a lista, na sua totalidade, divulgada pela Diocese:

1. Párocos

Pe. Andrés Rafael Abreu Catanho, SCJ, Pároco da Serra de Água (Nossa Senhora da Ajuda), por indicação do respetivo Superior Provincial;

Pe. Fábio Rodrigues Ferreira, Pároco da Ribeira Seca (Nossa Senhora do Amparo), acumulando com as anteriores nomeações;

Pe. Hugo Filipe Almada Gomes, Pároco de Jardim do Mar (Nossa Senhora do Rosário), Paul do Mar (Santo Amaro), Raposeira (Santo António de Lisboa);

Pe. Paulo Jorge Catanho Silva, Pároco de Faial (Nossa Senhora da Natividade) e São Roque do Faial (S. Roque).

2. Diáconos

Diogo Emanuel Alves de Sousa, colaborador na Paróquia de Santa Cecília;

José Aldónio Melim, colaborador nas Paróquias de Nossa Senhora da Piedade e Espírito Santo (Porto Santo);

Marcos Rafael Gonçalves Rebelo, colaborador na Paróquia da Sé.

3. Serviços Diocesanos (acumulando com funções que, eventualmente, já exerçam)

Cón. Manuel Gonçalves dos Ramos, Diretor do Secretariado Diocesano de Liturgia e Espiritualidade;

Cón. Toni Vitor de Sousa, Assistente Espiritual das Cooperações de Bombeiros da RAM;

Pe. Carlos Ismael Faria Almada, Diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral do Ensino Superior;

Pe. Paulo Sérgio Cunha Silva, Assistente da Equipa Diocesana do Renovamento Carismático;

Pe. Tiago João Vieira Andrade, Diretor da Escola Teológica;

Drª. Graça Nobre Alves, Diretora do Secretariado Diocesano da Pastoral da Cultura, Migrações e Turismo;

Enf. João Carlos Teixeira Freitas, Diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde.

