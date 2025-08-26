Corpo do bispo emérito já está no cemitério de São Martinho

O corpo do bispo emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria, chegou ao início desta tarde ao cemitério de São Martinho, onde ficará sepultado.
O cortejo fúnebre foi acompanhado por bispos e por dezenas de padres.
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, e vários membros do governo estão a acompanhar a última despedida.
Estão também o bispo emérito do Funchal António Carrilho e o bispo de Leiria e Fátima José Ornelas, natural da Madeira.
