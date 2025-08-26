MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Religião

Corpo do bispo emérito já está no cemitério de São Martinho

    Corpo do bispo emérito já está no cemitério de São Martinho
Alberto Pita

Jornalista

Religião
Data de publicação
26 Agosto 2025
13:12
Comentários

O corpo do bispo emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria, chegou ao início desta tarde ao cemitério de São Martinho, onde ficará sepultado.

O cortejo fúnebre foi acompanhado por bispos e por dezenas de padres.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, e vários membros do governo estão a acompanhar a última despedida.

Estão também o bispo emérito do Funchal António Carrilho e o bispo de Leiria e Fátima José Ornelas, natural da Madeira.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como combater o fenómeno da violência doméstica na Região?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas