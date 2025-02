A exemplo do que tem acontecido um pouco por todo o mundo, o Funchal também está a rezar pela saúde do Papa.

Cerca de três dezenas de fiéis acederam ao pedido da Associação Diocesana Católica Servos de Jesus e estão reunidos numa vigília que decorre junto à Sé.

Um ato de profunda reflexão e introspeção que conta com a presença do padre Simões, que recordou, antes da recitação do Terço, alguns aspetos que marcaram a vivência do Sumo Pontífice nestes últimos anos.

O estado de saúde do Papa Francisco, hospitalizado com pneumonia nos dois pulmões, melhorou ligeiramente hoje, de acordo com a mais recente informação do Vaticano. No entanto, o prognóstico permanece reservado.

Tendo em conta o valor da oração, nesta corrente que decorre nos quatro cantos do mundo, amanhã a igreja do Colégio acolhe, a partir das 20h00, uma hora de oração pelo Papa. Uma vigília que contempla Adoração, Meditação e Terço.