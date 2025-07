O brigadeiro-general José Loureiro tomou posse hoje como comandante da Zona Militar da Madeira, sucedendo no cargo ao major-general Jorge Pedro.

A cerimónia foi presidida pelo representante da República, Ireneu Barreto, e contou com a presença da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, bem como do secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, em representação do Governo Regional, entre outros convidados, nomeadamente presidente de câmaras municipais.

Numa publicação nas redes sociais, a ALRAM destaca a importância estratégica e institucional do Exército para a Madeira, comum a todos os ramos das Forças Armadas, na defesa, segurança e apoio às populações.

A presença da presidente do parlamento madeirense simboliza o reconhecimento e valorização da Assembleia Legislativa à missão do Exército na nossa Região, refere a publicação.

Mello Loureiro, natural de Lisboa, onde nasceu em 1968, tem desenvolvido a sua carreira em diversas unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, no Ministério da Defesa Nacional e no estrangeiro. Desempenhou cargos de comando, de Estado-Maior, de docência e de assessoria.