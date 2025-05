Zona Militar da Madeira assinala 189.º aniversário na Ponta do Sol

A Zona Militar da Madeira vai assinalar o seu 189.º aniversário com a realização de atividades de caráter militar e cultural, na próxima semana, nos dias 3 e 5, no Município da Ponta do Sol.

Terça-feira, dia 3, realiza-se o Concerto da Banda Militar da Madeira com a Orquestra de Jazz do Funchal (Redux) e as artistas convidadas Sofia Pita e Beatriz Caboz.

Na quinta-feira, 5 realiza-se a cerimónia militar comemorativa do 189.º aniversário da Zona Militar da Madeira e Juramento de Bandeira do 2.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército 2025, que iniciou a sua formação no dia 22 de abril de 2025.

A data desta efeméride teve a sua origem no dia 12 de maio de 1509, data em que o Rei D. Manuel I enviou de Évora uma carta ao Senado do Funchal, com elevado significado para a criação de uma cultura de Defesa Nacional.

A Carta recomendava aos fidalgos cavaleiros, escudeiros homens e povo da cidade para se “proverem com armas, como convém, não bastando somente a boa vontade”.

Programa de Atividades

3 de junho

21h00 - Concerto da Banda Militar da Madeira com a Orquestra de Jazz do Funchal (Redux) e com as artistas convidadas Sofia Pita e Beatriz Caboz, na Avenida 1.º de Maio (Vila da Ponta do Sol)

5 de junho

09h45 às 18h00 - Exposição de Meios/Equipamentos Militares na Avenida 1.º de Maio (Vila da Ponta do Sol)

11h20 - Cerimónia Militar na Avenida 1.º de Maio (Vila da Ponta do Sol)