O Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela regressa de 17 a 21 de março, com a 33ª edição, trazendo o melhor do teatro escolar da Região Autónoma da Madeira. Ao longo de cinco dias, grupos de várias escolas locais apresentam-se no palco da Escola Secundária Jaime Moniz, promovendo uma troca de experiências teatrais. Serão 10 peças, sendo cinco em competição e demais por grupos convidados, incluindo a Associação Wamãe, o Grupo de Teatro Infantil do Campanário e o Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira.

Os prémios serão atribuídos em diversas categorias, incluindo Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Encenação. O júri é composto por profissionais de destaque, como Ana Amaro, Sandra Nóbrega e Diogo Correia Pinto. O festival, criado pelo professor Carlos Varela, conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e do Teatro Municipal Baltazar Dias, permitindo ao grupo vencedor apresentar o seu trabalho no palco deste teatro icónico.