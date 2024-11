Bom dia e bom domingo!

- Às 10h00 a concentração, na Promenade dos Reis Magos, para a manifestação em defesa do acesso público e seguro à praia da Canavieira através da Vereda da Praia da Canavieira.

- Entre as 14h00 e as 21h00, visite o Green Market, em Câmara de Lobos, no âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos.

- Arranca às 15h00, a XXX Semana Cultural da Ilha, sob o mote “30 anos de SCI – Sabedorias, Criatividade, Interação”.

- Esta tarde, às 17h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, assista ao espetáculo “Quem tem medo do Lobo Mau?” de Rodrigo Costa.