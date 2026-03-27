XI Convenção Regional do BE Madeira realiza-se este domingo

A XI Convenção Regional do Bloco de Esquerda Madeira realiza-se este domingo, dia 29 de março, pelas 17h30, no Hotel Porto Santa Maria, no Funchal.
A Comissão Organizadora informa que a sessão de encerramento do evento contará com a presença do coordenador nacional do BE, José Manuel Pureza.
DO FIM AO INFINITO
É preciso criar um certo mistério, pensou o escritor, qualquer coisa que introduza a incerteza na narrativa ou que remeta a história para um provável final...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
“A morte não é nada. (...) O fio não foi cortado. (...) Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho”. Santo Agostinho
Quando revia papéis,...
No passado dia 22 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Água, criado por resolução das Nações Unidas e em vigor desde 1993, visando consciencializar...
“Se não vens acrescentar nada, nem venhas.”
A crítica (os “julgamentos”), em vez de nos acrescentar algo, é muitas vezes sentida como “balas que fazem...
SIGA FREITAS
Recentemente, temos sido fustigados por tempestades atrás de tempestades. Famílias veem os seus bens destruídos. O aeroporto fecha vezes demais. A Natureza,...
O envelhecimento da população tem consequências sociais, políticas e económicas de grande alcance para as sociedades. Este facto chamou a atenção da Organização...
A origem do homem está intimamente ligada a buracos, desculpem a forma brejeira, mas peço ao leitor que continue comigo. Saímos de um buraco, passamos...
Angustiado pelo actual estado de guerra política nacional, que destrói edifícios lógicos e de bom-senso com bombardeamentos de sentimentalismos bacocos...
Refleti bastante sobre este texto: se o escrevia ou se mantinha esta reflexão guardada para mim. Não pretendo fazer qualquer tipo de apreciação política...
Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...
Nos últimos anos, o setor da estética automóvel tem registado um crescimento significativo de tecnologias dedicadas à proteção da pintura. Entre elas, uma das soluções mais difundidas...
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Está a decorrer até amanhã, na cidade do Porto, mais concretamente, no Auditório da Fundação Manuel António da Mota, o IV Congresso ‘Cidades que Caminham’...
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Foi detido, há instantes, o homem suspeito de ter matado a mãe, em Água de Pena, no concelho de Machico.
Segundo informações recolhidas pelo JM, o indivíduo...
A bastonária e a direção nacional da Ordem dos Assistentes Sociais (OAS) realizam, nos dias 30 e 31 de março, a primeira visita oficial à Região, após...
O Governo Regional anunciou decidiu alterar o fator de ajustamento na fórmula de cálculo dos combustíveis, com o objetivo de garantir que, já a partir...
Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, afirmou à margem da assinatura dos protocolos entre a Região e as Associações Humanitárias...
Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, à margem da assinatura dos protocolos entre a Região e as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários,...