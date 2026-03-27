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XI Convenção Regional do BE Madeira realiza-se este domingo

    XI Convenção Regional do BE Madeira realiza-se este domingo
    O evento contará com a presença do coordenador nacional do BE, José Manuel Pureza. José Sena Goulão/Lusa
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
27 Março 2026
8:40

A XI Convenção Regional do Bloco de Esquerda Madeira realiza-se este domingo, dia 29 de março, pelas 17h30, no Hotel Porto Santa Maria, no Funchal.

A Comissão Organizadora informa que a sessão de encerramento do evento contará com a presença do coordenador nacional do BE, José Manuel Pureza.

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Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

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