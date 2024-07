Na manhã do passado sábado, realizou-se, no quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, um workshop que reuniu o staff da organização do Rali Vinha Madeira 2024, na sua vertente médica e de enfermagem, e os formadores e operacionais dos bombeiros sapadores, com o intuito de uma salutar troca de conhecimentos orientada para a eficiência e otimização das intervenções de socorro em acidentes com veículos de competição.

Este evento, que já conta com sete edições, teve a participação de bombeiros de outras corporações e de operacionais da Cruz Vermelha Portuguesa, contou também com a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, que dirigindo-se a todos, enfatizou a pertinência do evento, por estarmos perante uma prova desportiva muito importante no calendário anual de eventos da Região Autónoma da Madeira.