O plenário madeirense recebeu, esta manhã, a discussão de um voto de saudação intitulado ‘A Todos os Bombeiros, por ocasião do Dia Regional do Bombeiro, da autoria do PSD.

Coube a Bina Pereira, deputada social-democrata, explicar o documento que visa homenagear o “trabalho incansável e o espírito de missão e bravura” destes profissionais, num agradecimento e reconhecimento do serviço dos bombeiros à Região.

Neste âmbito, Carlos Silva, do JPP, afirmou que os elogios aos soldados da paz “nunca são demais”, considerando esta uma “justa homenagem”.

Já Miguel Castro, do Chega, lembrou o trabalho destes homens que “merecem todo o respeito e saudação”, mas lembra que têm de ser criados os meios e os mecanismos para que os bombeiros possam exercer a sua atividade em segurança e rendimentos que lhes deem a dignidade devida. Castro apelou ainda ao governo regional que regularize todas as situações que estão pendentes tanto em termos de instalações como de salários.

Pelo PS, Victor Freitas agradeceu a “todos os bombeiros que colocam a sua vida em risco para salvar a vida dos outros”, entendendo que estes profissionais têm de ser reconhecidos nas suas carreiras. Ademais, com o verão próximo, o deputado socialista alertou ainda para a importância de se iniciarem os trabalhos de desmatação dos terrenos.

Para Sara Madalena, do CDS-PP, homenagear os corpos de bombeiros é “sempre de louvar”, mas entende que o melhor reconhecimento que pode ser feito é ter em conta as suas carreiras, progressões e condições infraestruturas e estruturais.

Gonçalo Maia Camelo, do IL, subscreveu o voto em causa, criticando, porém, quem usa os bombeiros como arma de arremesso política.

Recorde-se que, na Região Autónoma da Madeira, o Governo Regional instituiu, em 2017, o dia 4 de maio como o Dia Regional do Bombeiro, data em que se assinala, também, o Dia internacional do Bombeiro.