Manuel da Silva Leça, figura incontornável do concelho da Calheta, “cujo legado permanecerá vivo na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer e aprender com ele”, faleceu e já deixa saudades no seio de todos quantos partilharam aspetos da vida.

A Câmara Municipal da Calheta emitiu um voto de pesar ao “Homem de vasto saber e dedicação inabalável à Educação, foi professor e diretor da Escola Preparatória Simão Gonçalves da Câmara, desempenhando um papel fundamental na formação de inúmeras gerações. A sua paixão pelo ensino e pelo estudo da história local fez dele uma referência cultural e educativa na nossa comunidade. Foi precisamente por reconhecer toda essa dedicação incondicional que, por ocasião do seu 90º aniversário, o Município decidiu atribuir o seu ilustre nome à escola de Ladeira e Lamaceiros, agora denominada EB1/PE/C Dr. Manuel da Silva Leça”.

Na nota de pesar, a autarquia relembra que “para além do seu contributo na área da Educação, Manuel Leça também se destacou na política. Foi deputado na Assembleia Legislativa da Madeira e na Assembleia da República, assumindo, entre 1982 e 1993, a presidência da Câmara Municipal da Calheta, e, a partir daí, a presidência da Assembleia Municipal da Calheta”.

“Manuel da Silva Leça foi ainda presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários da Calheta, deixando uma marca indelével de serviço público e compromisso com o desenvolvimento do concelho. Mesmo após a sua aposentação, continuou a dedicar-se à investigação e à valorização do património histórico e cultural da freguesia do Arco da Calheta, demonstrando sempre um amor incondicional pela sua terra e pelas suas gentes”.

“Neste momento de dor, expressamos as nossas mais sentidas condolências à sua família e amigos, reconhecendo o inestimável legado que deixa para as futuras gerações”, conclui a nota.

Também o Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, manifestaram “o mais profundo pesar pelo falecimento, hoje, na Calheta, do antigo presidente da Câmara Municipal da Calheta e também ex-deputado na Assembleia Legislativa da Madeira e na Assembleia da República, o professor Manuel Leça”.

“O Executivo madeirense associa-se, nesta hora de dor, à família, a quem endereçamos os mais respeitosos votos de pesar pela morte do seu querido familiar”.