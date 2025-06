O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve reunido com vários viticultores da freguesia do Seixal. Uma iniciativa que decorre no âmbito de um conjunto de esclarecimentos (6) que o IVBAM está a realizar em vários concelhos da Região.

As sessões têm sido conduzidas pelos técnicos da Divisão de Viticultura do IVBAM e têm abordado temas fundamentais para o sucesso da produção vinícola, designadamente o combate a doenças e pragas da videira.

“A viticultura continua a ser um caso de sucesso na Madeira e no Porto Santo, devido ao trabalho dos viticultores, mas também a todo o apoio que o Governo Regional tem disponibilizado. Queremos que os viticultores tenham a noção da importância da prevenção ao nível das doenças da vinha, para assim terem melhores produções”, disse o secretário regional, que vincou igualmente o trabalho que os operadores económicos têm vindo a realizar em prol deste “símbolo da Região”. “É importante que também contribuam para a valorização do sector”.

Abordando o Orçamento da Região, que começa a ser discutido no dia 16, Nuno Maciel fez saber que estão programados investimentos na Adega de São Vicente que certamente vão facilitar e a vida dos viticultores.

“Temos vários investimentos para este sector, nomeadamente ao nível da Adega de São Vicente onde pretendemos substituir parte da maquinaria ali existente” anunciou o responsável.

A poucos meses do começo da época das vindimas, estima-se que a produção seja semelhante à do ano passado, sendo certo que tudo depende do que possa acontecer ao nível das condições meteorológicas.

Recorde-se que além dos investimentos previstos, o Governo Regional irá manter o compromisso em majorar a casta tinta negra em 20 cêntimos ao quilo. Um apoio estimado em 450 mil euros.

Esta foi a 5.ª sessão de esclarecimentos ficando só a faltar o Porto Santo (dia 11). Ao todo já participaram cerca de 100 viticultores.

Em 2024 foram processadas 3192 toneladas de uvas correspondendo a 3.136832 litros. O concelho de Câmara de Lobos foi responsável por 1384 toneladas, seguido de São Vicente com 1276 toneladas.

E porque esta ação decorreu no Seixal, referir que no concelho do Porto Moniz, declararam produção 80 viticultores, dos quais 57 são da freguesia do Seixal e destes 52 comercializaram a sua produção.