A Câmara Municipal da Calheta informa que nos dias 26 e 27 de maio uma equipa de rocheiros irá proceder à inspeção da escarpa sobranceira à marginal da Calheta, com o objetivo de verificar a sua estabilidade.

“Trata-se de uma ação preventiva e recorrente, não só após o inverno mas também em períodos que antecedem eventos com grande afluência de pessoas, como as Festas do Concelho que se aproximam”, refere nota enviada à imprensa.

De acordo com a autarquia, os trabalhos contarão com o acompanhamento de elementos da Polícia de Segurança Pública, dos Bombeiros Voluntários da Calheta e do Serviço Municipal de Proteção Civil, garantindo a segurança no local durante as operações. “Mais informamos que, embora possam existir condicionamentos pontuais no trânsito, não está previsto o encerramento da estrada, apenas a interdição dos estacionamentos na zona em questão, na Avenida D. Manuel I”, adita.

A Câmara agradece, “desde já, a compreensão de todos pelos eventuais incómodos causados, vincando que a intervenção visa assegurar que não existem riscos de deslizamento ou queda de blocos, contribuindo para a segurança daqueles que circulam na área”.