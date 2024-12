A imprensa de referência inglesa está a noticiar a visita do primeiro-ministro do Reino Unido à Madeira para a passagem do ano, que o JM avançou em primeira mão na edição online do dia 28. O JM confirmou que Keir Starmer estava na Madeira e avançou com a informação às 18h59 do dia 28 de dezembro, horas mais tarde a notícia já circulava em outros órgãos da imprensa regional, mas foram precisos dois dias para que a imprensa inglesa avançasse com a visita.

Ontem, o The Telegraph reportou que “Starmer voa para a Madeira para as primeiras férias desde que entrou no número 10”. O jornal inglês adiantou que o primeiro-ministro fez a viagem “em voo comercial”, para se juntar à família na Madeira, nas suas primeiras férias desde que é chefe do governo do Reino Unido.

Também o The Guadian, titula que “Keir Starmer junta-se à família nas primeiras férias no exterior desde que se tornou PM”. O jornal recorda que “as férias de verão em agosto tiveram que ser canceladas após o ataque em Southport ter causado distúrbios violentos em todo o Reino Unido”, mas agora Keir Starmer “finalmente conseguiu tirar férias no exterior” e está na Madeira com sua família para a entrada no ano novo. “A sua esposa e os filhos deixaram o Reino Unido na semana passada para férias pós-Natal, mas Starmer inicialmente não se juntou a eles, após a morte do seu irmão mais novo, Nick, no Boxing Day”, referiu. O The Guardian acredita que Starmer tenha deixado o Reino Unido no sábado para se juntar à família e que ficará fora por alguns dias. O primeiro-ministro não tem eventos públicos agendados até à semana que vem. “Embora os destinos de férias do primeiro-ministro não sejam normalmente confirmados, a imprensa local na Madeira relatou que ele está lá, e entende-se que isso é correto”, acrescenta.