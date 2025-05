Bom dia!

Grupo que nasceu no Porto Santo mantém perspetiva de aumento de capacidade e acaba de adquirir mais um hotel no Funchal. O antigo Musa da Ajuda foi recuperado pelo empresário Roberto Silva para reabrir como 7M Boutique Hotel. No entanto, acaba de ser vendido. O negócio é explicado publicamente hoje ou amanhã.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o conclave com fumo negro no primeiro dia.

Aumentos asfixiam empresas é outro assunto de relevo. Presidente da Ordem dos Economistas mostra-se preocupado com previsões salariais. Paulo Pereira pede menos burocracia e afirma que a autonomia está esgotada.

Saiba ainda que Chega avança com sistema fiscal único na Madeira. Francisco Gomes anuncia primeira medida se for reeleito e diz que foi o deputado da Madeira mais interventivo em São Bento no último ano.

ACIN com investimento reconhecido em Portugal merece também destaque. Empresa madeirense está na lista das que mais apostam em Investigação e Desenvolvimento.

Não perca ainda o Podcast JM Autocrescente e fique a saber quais os benefícios fiscais dos elétricos.

Nas Ocorrências, relevo para duas notícias: GNR confirma duas detenções por jogo ilegal; Turistas dormem e tomam banho no miradouro.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!