A PSP apresenta nesta terça-feira o sistema de vídeo vigilância na cidade do Funchal.

O sistema contempla 38 locais vigiados, apurados a partir de um complexo processo de levantamento de locais mais expostos ao crime.

No total, foram instaladas 81 câmaras, 65 fixas e 16 rotativas, devidamente identificadas.

O processo resulta de sinergia tripartida, entre PSP, Governo Regional e Câmara Municipal do Funchal, e tem licença para três anos, sendo pois revalidado, com essa certeza de que no foco está apenas o espaço publico.

Em outras cidades com este sistema, a criminalidade recuou entre 30% a 40%, e essa é também a expectativa mínima para a capital madeirense.