Viagens marítimas entre a Madeira e o Porto Santo canceladas devido a mau tempo

As viagens do navio Lobo Marinho, que assegura as ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, foram hoje canceladas devido às condições meteorológicas, informou hoje a concessionária.

A Porto Santo Line, na sua página oficial, adianta que as viagens com partida do Funchal às 19:00 e o regresso do Porto Santo às 22:30 “serão canceladas devido às más condições meteorológicas previstas, na sequência da depressão Nelson que se faz sentir na Região Autónoma da Madeira”.

A concessionária lembra terem sido emitidos vários avisos pelas autoridades, uma “situação que iria colocar em causa a segurança” dos passageiros e do navio.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa norte da Madeira e o Porto Santo com aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) entre as 14:31 de hoje e as 03:00 de sábado devido à agitação marítima forte, com ondas que podem atingir os 12 metros.

O movimento no Aeroporto da Madeira, que esteve condicionado nos últimos dois dias, estava a decorrer com normalidade às 16:30.