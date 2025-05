A viagem anual ao Porto Santo promovida pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria teve início esta quarta-feira, envolvendo um total de 165 participantes, um número recorde que, de acordo com o presidente, espelha o crescente interesse da população nesta iniciativa.

“A chegada decorreu de forma tranquila, com os participantes a instalarem-se nos hotéis Praia Dourada e Torre Praia, após o qual foram recebidos com palavras de boas-vindas do presidente Pedro Araújo, num ambiente de grande proximidade comunitária”, lê-se em nota enviada às redações.

Na ocasião, o autarca destacou o “espírito de missão do seu executivo”, bem como a importância de iniciativas com esta dinâmica, a par do compromisso contínuo com a proximidade junto da população.

“O primeiro dia ficou ainda marcado pela celebração do aniversário da moradora Ana Figueira, que foi surpreendida com uma homenagem simbólica prestada no final do jantar pelos elementos do executivo da Junta presentes no Porto Santo. Durante os quatro dias da viagem, os participantes poderão usufruir de tempo livre para desfrutar da praia e dos encantos da ilha, através de um passeio de autocarro agendado para sexta-feira às 16h00. A logística da viagem está a ser assegurada com eficácia pela coordenadora dos serviços, Teresa Patrício, e pelo estagiário Luís Miguel Henriques, garantindo que todas as necessidades dos participantes sejam atendidas com qualidade e atenção”, relata o presidente.

Tal como tem sido habitual desde 2022, a iniciativa conta com a participação de um grupo do Centro de Inclusão Social, “reforçando a vertente inclusiva da viagem, que visa proporcionar experiências enriquecedoras num ambiente de partilha e integração”.