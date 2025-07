Em parceria com a Associação de Teatro Amador do Livramento, a Junta de Freguesia do Imaculado promoveu, na quinta-feira, o ‘Verão em Família’, no Jardim de Santa Luzia.

O certame arrancou com a subida ao palco do trio portuense Good Habits, em estreia absoluta na Madeira, o qual, de acordo com a Junta, “encantou o público com harmonias vocais envolventes e interpretações enérgicas, conquistando todos com o seu talento e simpatia”.

Seguiram-se as Marchas Populares, que contaram com as atuações da Casa do Povo do Monte e da Marcha do Imaculado Coração de Maria, as quais “voltaram a afirmar a paixão pela tradição dos Santos Populares”.

Para terminar, os presentes tiveram a oportunidade de contemplar o espetáculo circense promovido por um cuspidor de fogo, “que surpreendeu e encerrou da melhor forma um fim de tarde pleno de animação, cultura popular e espírito comunitário, como é marca dos eventos promovidos pela Junta”.

Na ocasião, o presidente Pedro Araújo salientou “o impacto da programação sociocultural dinamizada pela Junta”, destacando “a aposta em projetos inovadores”, como a estreia dos Good Habits na Região, e “a valorização das tradições locais através das Marchas Populares”.

O autarca fez ainda questão de agradecer “o envolvimento dos marchantes da freguesia, que, com dedicação e entusiasmo, têm levado o nome do Imaculado por toda a Região”, reafirmando “o compromisso da Junta em apoiar iniciativas que reforcem a identidade cultural”.