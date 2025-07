As condições meteorológicas adversas podem voltar a condicionar, hoje, o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Uma situação que deverá prolongar-se até a próxima segunda-feira, conforme adianta o novo diretor do Observatório Meteorológico do Funchal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Ricardo Tavares.

O vento poderá limitar hoje a operação no Aeroporto, sendo que a partir de amanhã, haverá ainda uma intensificação do mesmo.

A partir de segunda-feira, a tendência será para o vento diminuir e depois melhorar.