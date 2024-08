O delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera na Madeira, Victor Prior, refere que os próximos três dias serão de vento moderado e pontualmente forte com rajadas na ordem dos 70 a 80 quilómetros por hora, com algumas melhorias em relação ao dia de ontem, ocasião em que se registaram constrangimentos no Aeroporto da Madeira.

Victor Prior refere que apesar das melhorias no vento, existe a agravante de que as temperaturas máximas previstas para hoje e amanhã são de 31ºC no Funchal e ultrapassam os 30ºC em diferentes pontos do arquipélago.

A humidade será bastante baixa, com valores inferiores a 30%. “Esta situação, quando envolve vento, dificulta todas as operações” de combate aos incêndios, reconhece o responsável, em declarações à JMFM.