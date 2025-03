O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, registou, até às 11h00 deste sábado, um total de 32 ocorrências relacionadas com o vento forte que afeta a Madeira.

Os incidentes envolveram 66 operacionais e 33 meios terrestres.

Entre as principais ocorrências registam-se 14 quedas de árvores, 13 desabamentos de estruturas edificadas e cinco danos nas redes de fornecimento.

O município do Funchal foi o mais afetado, com 23 ocorrências, seguido de Câmara de Lobos (cinco), Santa Cruz (três) e Machico (uma).

Nas redes sociais, a Proteção Civil reforça as recomendações de segurança já divulgadas para o vento forte e lembra as orientações da Autoridade Marítima Nacional quanto ao estado do mar.