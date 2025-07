O vento forte que continua a afetar a ilha da Madeira voltou este domingo a condicionar a operação no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Desde a meia-noite de hoje, já foram registados 17 voos divergidos e 15 cancelamentos, entre partidas e chegadas, de acordo com a ANA - Aeroportos de Portugal.

De recordar que a situação meteorológica adversa levou a Capitania do Porto do Funchal a prolongar o aviso de vento forte para a orla marítima do arquipélago até às 06h00 desta segunda-feira. O alerta, emitido por indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está em vigor desde sábado e tem causado perturbações frequentes, sobretudo na aviação.

No sábado, o vento forte já tinha motivado o cancelamento de cerca de 20 voos, e desde 30 de junho, mais de 70 ligações aéreas foram anuladas no aeroporto da Madeira.

Embora a operação tenha decorrido com alguma normalidade durante a manhã deste domingo, com apenas uma chegada e uma partida canceladas até às 11h00, o agravamento das condições ao longo do dia voltou a afetar o tráfego aéreo. Durante a tarde, apenas quatro aeronaves conseguiram aterrar, entre as 12h55 e as 13h26.

A Capitania do Funchal apelou esta manhã a todos os navegantes e à população em geral para redobrarem os cuidados junto à orla costeira. Entre as recomendações estão o reforço da amarração de embarcações, a não prática de pesca lúdica junto a zonas rochosas e a precaução na circulação em áreas expostas à agitação marítima.

As previsões apontam para a persistência do vento forte nas próximas horas, mantendo-se a possibilidade de novos constrangimentos no transporte aéreo e marítimo.