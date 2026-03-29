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Vento está a condicionar movimento no Aeroporto da Madeira

    Vento está a condicionar movimento no Aeroporto da Madeira
Lusa

Região
Data de publicação
29 Março 2026
17:39

O vento está a condicionar hoje o momento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira, há cerca de uma dezena de voos que divergiram e sete chegadas estão canceladas.

Segundo a informação disponibilizada na página oficial da ANA – Aeroportos da Madeira pelas 17h15, o último avião a conseguir aterrar na ilha foi pelas 13h48, tendo ocorrido uma última partida às 15:00.

Quatro aviões foram para a ilha do Porto Santo, onde aguardam melhores condições meteorológicas.

Esta situação afeta as correspondentes partidas e muitas centenas de passageiros.

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