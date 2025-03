A tempestade Konrad está a afetar o Arquipélago da Madeira, com previsões de aguaceiros fracos, podendo ser por vezes fortes até ao início da manhã e passando a períodos de chuva a partir do meio da tarde.

Já o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) até ao início da manhã, e sendo forte (35 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 90 km/h. A partir do meio da tarde, o vento soprará forte a muito forte(40 a 60 km/h) com rajadas até 90 km/h, sendo até 110 km/h nas terras altas.

As costas norte e sul da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo devido ao vento entre as 15h00 desta quarta-feira e as 15h00 de amanhã.

Quanto ao estado do mar, e de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para a costa norte estão previstas ondas de noroeste com 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros a partir da tarde.

O IPMA colocou a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso amarelo devido à agitação marítima entre as 18h00 e as 21h00, passando a aviso laranja a partir das 21h00 até à meia-noite da próxima sexta-feira.

Já para a costa sul, que estará sob aviso amarelo também devido à agitação marítima, entre as 21h00 desta quarta-feira e as 06h00 da próxima sexta-feira, as previsões são de ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros, sendo 3 a 4 metros na parte oeste da ilha da Madeira no fim do dia.