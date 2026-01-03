Venezuela: Convocada manifestação para a Praça do Povo

Uma mobilização de venezuelanos e luso-venezuelanos está a ser preparada para este domingo, às 16h00, na Praça do Povo, na Avenida do Mar, Funchal.

‘Venezuela está pasando’ lê-se no cartaz que está a circular nas redes sociais, numa alusão clara ao processo de mudança de regime que a captura de Nicolàs Maduro perspetiva.

O movimento identificado pelo hastag Hasta El Final é à escala internacional, estando a ser promovidas manifestações noutros pontos do globo.