Venezuela: Convocada manifestação para a Praça do Povo

Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
03 Janeiro 2026
23:15

Uma mobilização de venezuelanos e luso-venezuelanos está a ser preparada para este domingo, às 16h00, na Praça do Povo, na Avenida do Mar, Funchal.

‘Venezuela está pasando’ lê-se no cartaz que está a circular nas redes sociais, numa alusão clara ao processo de mudança de regime que a captura de Nicolàs Maduro perspetiva.

O movimento identificado pelo hastag Hasta El Final é à escala internacional, estando a ser promovidas manifestações noutros pontos do globo.

